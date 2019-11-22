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Турция приняла резонансное решение по морскому сообщению с Крымом

пятница, 22 ноября 2019, 15:29
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Грузовое паромное сообщение между Крымом и Турцией, которое было прервано несколько лет назад, возобновилось.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации "Южный региональный центр поддержки экспорта" Наталью Серову.

"Организовано грузовое сообщение. Из Турции везут скоропортящуюся продукцию – сейчас цитрусовые идут. А обратно будем везти продукцию крымских сельхозпроизводителей",– сообщила Серова.

Паромы будут курсировать между портами Керчь и Зонгулдак.

Турция в настоящий момент не признает Крым как субъект РФ.

В октябре 2017 года власти Турции приняли решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма под любым флагом.

Напомним, что в оккупированном Россией Крыму после аннексии вокзалы остаются пустыми, а туристы уже так не приезжают на полуостров.

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