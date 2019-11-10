Шестой год одиночества: в сети опубликовали показательное фото вокзала в Крыму

В оккупированном Россией Крыму после аннексии вокзалы остаются пустыми, а туристы уже так не приезжают на полуостров.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Жизнь боль. Шестой год одиночества. Симферополь. Место крымской "силы". Бывшее", - написала она и опубликовала фото.

На снимке практически нет людей, а ранее там ходили толпы туристов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре на пляжах оккупированного Крыма из-за внезапно наступившей теплой погоды начался еще один раунд курортного сезона.

Напомним, жители оккупированного Крыма в очередной раз выразили недовольство "властями" полуострова. На этот раз они рассказали о проблемах, с которыми столкнулись после открытия Крымского моста.