Ударят морозы до -10: синоптики дали прогноз до конца недели в Украине

В Украине до конца текущей недели - 22, 23 и 24 ноября - ожидаются морозы, в некоторых районах температура упадет до -10 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, морозная погода будет наблюдаться в пятницу, 22 ноября. Холоднее всего в этот день будет в Луганской, Полтавской и Сумской области, на градусниках там будет -2-4 градуса днем и -7-9 ночью. В то же время теплее всего будет на Закарпатье – здесь температура 9-11 градусов на уровне ранней осени. Осадков не ожидается.

В субботу, 23 ноября, погода будет практически аналогичной, при этом следует отметить, что количество "морозных" областей увеличится, однако ниже -4 градусов днем и -10 ночью отметки термометров не покажут. Снова без осадков.

В воскресенье, 24 ноября станет немного теплее – морозная погода будет наблюдаться днем только в Черниговской области. Ночью в Луганской области снова до -10 градусов, в прилегающих областях ненамного теплее. Тем временем в Закарпатской области ожидается до +12 градусов. Облачно, однако по-прежнему никаких осадков.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили о наступлении морозов по ночам к концу ноября.