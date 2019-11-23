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Ехал к "старым друзьям": в Украине задержали известного вора в законе, фото и видео

суббота, 23 ноября 2019, 22:21
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Ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп", недалеко от города Корец, правоохранители задержали "вора в законе", в криминальном мире известного как "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский".

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

По просьбе правоохранителей предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог этого сделать, только имел при себе поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чара, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал дружественным визитом к старым друзьям.

Задержанный, 37-летний гражданин Грузии, был коронован в 2014 году в г. Санкт-Петербург. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство.

На протяжении последних трех лет "Тенго Питерский" несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.

Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в страну и был задержан. По данным оперативников, Тенгиз Чара намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

В ближайшее время он будет выдворен за пределы Украины.

Официальный сайт Национальной полиции

Официальный сайт Национальной полиции

Официальный сайт Национальной полиции

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Литве, в городе Вильнюс задержали бывшего главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины в период с 13 марта по 15 декабря 2014 года Петра Вовчука.

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