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Годовщина Голодомора: украинцы вспоминают о трагедии и делятся фото

суббота, 23 ноября 2019, 12:07
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23 ноября украинцы вспоминают и чтят память погибших во время Голодомора 1932-33 годов.

В сети поделились фото и видео в годовщину страшной трагедии.

"Ели жом, лебеду, листья деревьев, варили корни.... селом ездила подвода - собирала мертвых. Так вспоминает Голодомор 1932-33-го годов Мария Мамонова из села Злынка Маловисковского района. В то время ей было четыре года. Говорит - есть хотелось все время. За два года Голодомора в Злинци умерли пять тысяч человек. Об этом рассказал сельский голова Александр Недолужко. Сейчас в селе проживают четыре с половиной тысячи человек", - пишет ресурс UA:Кропивницкий.

Также пользователи сети поделились рассказами, которые слышали от родственников. В интрнете напомнили всем, что 23 ноября следует почтить память умерших во времена Голодмора.

Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе.

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