Как красные комиссары убивали украинцев: в сети показали мощную картину про Голодомор

В сети показали жуткую иллюстрацию Голодомора 1932-33 годов, который был на территории Украины.

Соответствующее фото появилось в Facebook общественного деятеля Андрея Смолия.

На картине изображен солдат красной армии с ружьем. Он стоит на могиле целой семьи.

"Вот именно так красные комиссары и российские "переселенцы" и чувствовали себя на нашей земле, выморенной Голодомором, репрессиями и массовыми расстрелами в ХХ в. Другой генотип людей, который насаждался украинцам вместе со страшными Голодоморами. Вместо жителей Украины, нашу территорию пытались заселить совсем другими людьми, теми что уничтожали нашу государственность на протяжении сотен лет", - указано в подписи к фото.

Автор утверждает, что "в пустые дома замученных и закопанных в землю украинцев заселялись россияне, с совершенно другими традициями, национальными чертами, пониманием державостроения".





Как сообщал "Апостроф", историк назвал лучшие фильмы и книги о Голодоморе .