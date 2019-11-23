В Днепре жестоко избили молодых активистов: опубликованы фото

22 ноября в 22:00 в Днепре пятеро мужчин в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщил один из пострадавших - Владислав Мельничук.

Он вместе с товарищем находился в доме Просвещения, когда туда ворвались неизвестные. Мужчины напали на активистов и разбили им лица. Пострадавшие получили травмы черепа, челюстей и носа. Все происходило при свидетелях.

"Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу", - написал Мельничук.

Владислав Мельничук - координатор коалиции "Громадська підтримка Січесалвська ТАК" и руководитель Общества активной молодежи. Вирослав Цюпьяк - заместитель главы в "Сообществе активной молодежи - САМ".

Ранее "Апостроф" информировал, что в июне в Киеве известного правозащитника Эдуарда Багирова избили , удерживали силой в одном из кафе, а также угрожали убийством ему и членам его семьи.