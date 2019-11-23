В Украине раскрыли масштабную схему финансирования боевиков

СБУ блокировала масштабный механизм финансирования боевиков ЛНР и ДНР через незаконную добычу угля на оккупированных территориях и его дальнейшую поставку в Украину и страны Европы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную Украине территорию продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

При этом налоги, как отмечают в СБУ, шли в бюджеты так называемых ЛНР и ДНР.

"В Украину продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь украинским ТЭЦ и в страны ЕС", - добавили в спецслужбе.

На данный момент одному из участников этого бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-5 УК Украины.

Напомним, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.