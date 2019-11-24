Это символ единства Украины: Зеленский показал сильное видео с Донбасса

Видео восстановления моста возле КПВВ в Станице Луганской опубликовал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

В начале этого ролика размещены архивные кадры с обещанием Зеленского построить этот мост.

Затем зрителям демонстрируют ускоренную съемку сооружения конструкции моста. В конце ролика Зеленский осматривает мост, на восстановление которого ушло около четырех месяцев.





"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - написал в подписи к видео глава государства.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "флаги" боевиков так называемой ЛНР, которые расположены на одной стороне моста в Станице Луганской, должны быть убраны.