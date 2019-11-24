Избили и бросили умирать: экс-главарь боевиков ЛНР погиб страшной смертью, фото

В сети появилась подробная информация о гибели одного из главарей боевиков ЛНР Артема Рудковского, которого избили свои, чтобы скрыть хищения в так называемой "народной милиции".

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

Блогер опубликовал скриншоты из социальных сетей, в которых, в частности, описаны обстоятельства гибели боевика.

Как отмечается, Артем Рудковский был задержан представителями военной контрразведки ФСБ России, которые крышевали хищения в так называемой "народной милиции". По их данным, Рудковский передавал эту информацию непосредственно кремлевским кураторам. В частности, он якобы успел доложить о краже ПЗРК "Игла".

"В бессознательном состоянии выбросили на улицу, где его подобрала карета скорой помощи – имитация избиения хулиганами", - сказано в сообщении.

По данным базы "Миротворец", Артем Рудковский родился в 1980 году, был зарегестрирован в городе Суходольске Луганской области. Принадлежал к боевикам "Милиции ЛНР" (4 отдельная бригада), был начальником штаба так называемого зенитного дивизиона, имел звание "майора" .

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась информация о гибели пропавшего ранее боевика так называемой ДНР Евгения Гаврилюка по кличке "Гаврик".