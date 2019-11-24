Морозы и штормовой ветер: синоптик дала детальный прогноз на 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, Украину накроет антициклон Quincу, который будет блокировать атлантические и средиземноморские, западные и юго-западные теплые и влажные воздушные потоки.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, понедельник будет холодным, допускаются морозы.

"Ближайшей ночью в Украине ожидается -3-9 градусов, завтра днем от 3 мороза до 4 тепла. На Западе и Юге ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 1-6 градусов тепла, на Закарпатье до +6+10 градусов", - пишет она.

При этом синоптик прогнозирует отсутствие осадков.

"Разве что в западных областях и в Винницкой области-то полетает или покапает несущественное. Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, еще какие-то порывы останутся, чтобы мы не забывали надвинуть шапку на глаза, а штормовой ветер вероятен все еще в Приазовье",- пишет она.

В Киеве понедельник ночью -5-7 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла.

Напомним, что в Карпатах продолжает удерживаться солнечная погода при минусовой температуре, горные хребты укрыты остатками выпавшего снега.