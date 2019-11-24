Зима все ближе: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат

В Карпатах продолжает удерживаться солнечная погода при минусовой температуре, горные хребты укрыты остатками выпавшего снега.

Снимок заснеженных горных склонов выложил у себя в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На фото представлен вид Черногорского хребта, снятый с вершины одной из самых известных гор Карпат – Поп-Иван. Отмечается, что температура здесь по-прежнему минусовая.

"По состоянию на 09:00 24.11.2019 на г. Поп-Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный, 2 м / с. Температура воздуха -2°С", - отмечают спасатели.

Как сообщал "Апостроф", в Украину 21 ноября пришли первые снегопады, пользователи соцсетей активно делились фотографиями с зимними видами.