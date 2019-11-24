RU  UA  EN

воскресенье, 24 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 ноября

19:19
Детей учат убивать: сеть ужаснули свежие фото "тренировок" в Крыму
19:00
5 важных правил ужина: как есть все и не поправляться
18:33
Жуткое ДТП под Киевом с участием авто Кулебы: появилось видео момента ЧП
18:08
Лучше бы в военкоматы рвались: сеть ужаснуло видео дикой давки у магазина в Ровно
17:32
Страшное ДТП под Киевом с участием детей: пострадал уполномоченный по правам ребенка
17:09
Смертельные "сюрпризы" и ОБСЕ: появились свежие фото из зоны разведения сил на Донбассе
16:18
Под Киевом на "проклятом" перекрестке авто с детьми попало в страшное ДТП: фото
15:44
Это символ единства Украины: Зеленский показал сильное видео с Донбасса
13:59
Морозы и штормовой ветер: синоптик дала детальный прогноз на 25 ноября
13:57
Избили и бросили умирать: экс-главарь боевиков ЛНР погиб страшной смертью, фото
13:11
В России произошло смертельное ЧП с самолетом: первые подробности
13:09
Водителей пришлось вырезать из салонов: жуткое ДТП в Харькове попало на видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зима все ближе: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат

воскресенье, 24 ноября 2019, 11:04
переглянути новину українською

В Карпатах продолжает удерживаться солнечная погода при минусовой температуре, горные хребты укрыты остатками выпавшего снега.

Снимок заснеженных горных склонов выложил у себя в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

На фото представлен вид Черногорского хребта, снятый с вершины одной из самых известных гор Карпат – Поп-Иван. Отмечается, что температура здесь по-прежнему минусовая.

"По состоянию на 09:00 24.11.2019 на г. Поп-Иван Черногорский ясно, ветер юго-западный, 2 м / с. Температура воздуха -2°С", - отмечают спасатели.

Как сообщал "Апостроф", в Украину 21 ноября пришли первые снегопады, пользователи соцсетей активно делились фотографиями с зимними видами.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Грипп приближается: когда в Украине начнется эпидемия и как уберечься

Интернет-мошенничество: как распознать аферистов и не попасть на их удочку

Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

День памяти жертв голодоморов: какие акции пройдут в Украине 23 ноября

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: