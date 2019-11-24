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Пришлось "бежать" из Киева: реальная героиня сериала "Чернобыль" рассказала о себе и муже-герое, видео

воскресенье, 24 ноября 2019, 05:27
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Реальная героиня сериала "Чернобыль" Людмила Игнатенко, про судьбу которой рассказали на экране, поделилась своей историей.

Интервью взяли журналисты телеканала ВВС, опубликовав видео.

По словам Людмилы, после выхода фильма ее начали преследовать журналисты, которые хотели поговорить о сюжете и о ней самой. Из-за постоянного беспокойства СМИ, ей пришлось бежать из своей квартиры в Киеве. Но сейчас Игнатенко согласилась рассказать о самом сокровенном.

С лета 2019 года женщина живет с мамой за городом. Про сериал она узнала из рекламы, и не могла понять, почему ее не предупредили, что будут снимать сериал по ее истории. Она также утверждает, что не давала HBO письменного согласия на экранизацию своей истории.

"Мне дали как бы поощрительное направление в Припять за хорошую учебу. Я считала, что попала в рай, потому что был очень красивый город. Я даже в письмах маме писала: "На сколько молоды все люди, и сколько много деток маленьких - на каждом шагу по двое, по трое детей в каждой семье". Насколько было приятно гулять. Город просто утопал в зелени", - отметила Людмила.

Также она рассказала историю своего знакомства с будущим мужем Василием. По ее слова, она тогда сидела у друзей-пожарных и пила чай. В какой-то момент зашел Василий. Женщина описала его, как шустрого и энергичного. Тогда она даже пошутила, назвав его "трындычихой". На это он ответил: "Смотри, чтобы эта "трындычиха" не стала твоим мужем". С того дня они начали встречаться.

"Мы знали, что наш город под контролем. Что у нас город высшей категории. Но мы не думали, что у нас в городе может произойти экологическая катастрофа", - рассказала Игнатенко.

Она подчеркнула, что авария произошла 26 апреля, а 28 уже был ажиотаж и объявлена эвакуация. Тогда горожане поняли, что это уже проблема. Муж Людмилы Василий Игнатенко был в числе первых ликвидаторов аварии.

"Когда я приехала к Васе в больницу уже в Москву, тогда более-менее я начала вникать, что это такое. Почему я сидела у своего мужа, зная, что я беременна? А как я могла покинуть своего мужа, скажите мне? Я считала, что мой ребенок защищен внутри меня. Насколько мы не были осведомлены, что такое радиация, что такое страшная экология", - поделилась Людмила.

В то же время врачи констатировали, что центральная нервная система Василия поражена полностью. Тогда сама Людмила подумала, что это отобразится лишь на нервозности мужа. Также ее не смутило, что он будет без волос, когда они выпали. Они с мужем шутили, что это экономия на шампуне. Но у обоих и не было в мыслях, что это идет к какому-то завершению и концу.

"Мне настолько было тяжело смотреть, мне настолько было больно. И эта ложь в фильме, очень много кадров несправедливых, неправильных. Показали в фильме, что Вася кричит, истерит. Нет, у меня Вася был настолько спокоен, терпелив и уравновешен. У него не было истерики. Мы были молодые, веселые, мы не думали об этом", - отметила Игнатенко.

После смерти мужа Людмила не хотела жить. Но она себе поставила цель родить ребенка, чтобы было для кого оставаться в этом мире.

Как сообщал "Апостроф", в России заявили о планах снять собственный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году.

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