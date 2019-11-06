Не дает покоя сериал HBO: в России заговорили про съемки "правильного" фильма про Чернобыль

В России заявили о планах снять собственный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году.

Над фильмом хотят начать работу в компании "Росатом".

Как рассказал заместитель гендиректора Николай Спасский, они хотят "создать кинофильм о реальных событиях в Чернобыле", который должен стать ответом на ленту про Чернобыль, выпущенный в Британии.

Он отметил, что в британской версии были допущены искажения.

"Вы знаете, с художественной точки зрения, наверное, он (британский фильм) интересный, но там очень явные искажения допущены по этой аварии", - сказал он.

В частности, россияне хотят показать, что в системе защиты атомных станций "не все так плохо".

Напомним, что в сети продолжают критиковать трейлер российского сериала "Чернобыль", который на днях появился в YouTube, и указывать на глупые киноляпы.