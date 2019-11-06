RU  UA  EN

среда, 6 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.50
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

6 ноября

05:28
Не дает покоя сериал HBO: в России заговорили про съемки "правильного" фильма про Чернобыль
03:15
Как астронавты спят в невесомости: появилось невероятное видео
01:15
Ученые обнаружили загадочную планету, которой не должно существовать
00:26
На рынке в Киеве воровка с бандой напала на пенсионерку: опубликовано видео

5 ноября

23:55
В Одессе похоронили Дашу Дробот: фото, видео и рассказ близких про подозреваемого
23:24
В Украине 16-летняя модель прошла испытания на звание морпеха: фото девушки
22:27
Новая война наемников Кремля: в Ливии засветилось оружие, которое использовали на Донбассе
21:56
Стало известно о бегстве из Украины одного из самых богатых олигархов
21:25
На дне Балтийского моря нашли необычный "клад": опубликованы фото и видео
21:03
СБУ задержала в Киеве на горячем взяточника из Нацполиции: фото
20:59
Украинская армия набирает мощь: появилось яркое видео боевых учений на земле и в воздухе
20:25
Наконец-то помылись: появились яркие фотожабы на горячий "гейзер" в центре Киева
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не дает покоя сериал HBO: в России заговорили про съемки "правильного" фильма про Чернобыль

среда, 06 ноября 2019, 05:28
переглянути новину українською

В России заявили о планах снять собственный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году.

Над фильмом хотят начать работу в компании "Росатом".

Как рассказал заместитель гендиректора Николай Спасский, они хотят "создать кинофильм о реальных событиях в Чернобыле", который должен стать ответом на ленту про Чернобыль, выпущенный в Британии.

Он отметил, что в британской версии были допущены искажения.

"Вы знаете, с художественной точки зрения, наверное, он (британский фильм) интересный, но там очень явные искажения допущены по этой аварии", - сказал он.

В частности, россияне хотят показать, что в системе защиты атомных станций "не все так плохо".

Напомним, что в сети продолжают критиковать трейлер российского сериала "Чернобыль", который на днях появился в YouTube, и указывать на глупые киноляпы.

Фотовзгляд

Все галереи
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разведение сил на Донбассе: почему нельзя верить боевикам

Аномальная погода: синоптики рассказали, как долго будет тепло

Команда президента играет не за тем столом: что не так с новым законом о легализации игорного бизнеса

Ждать ли Илона Маска в Украине: как нардепы открыли космос для бизнеса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: