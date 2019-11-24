"Вылазка" к врагу с дымовой завесой: появились впечатляющие фото учений танкистов ВСУ

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе прошли учения танкистов совместно с артиллерийским резервом, поле боя укрыли дымовой завесой.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в соцсети Facebook.

"На боевых машинах военнослужащие отработали выход в район ожидания, где приняли в подчинение противотанковый артиллерийский резерв. После этого совместно осуществили выход в район расположения противника для нанесения ему огневого поражения", - сказано в сообщении.

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Как уточнили в штабе ООС, свое передвижения полем боя танкисты прикрывали установлением дымовой завесы.

"Для поддержания надлежащего уровня боевой готовности резервов, подобные учебные мероприятия продолжаются во всех воинских частях Объединенных сил", – подчеркнули в штабе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат, который мог атаковать позиции подразделений ВСУ.