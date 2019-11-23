На Керченском мосту шторм чуть не сносил машины: опубликовано фото

В аннексированном Россией Крыму шторм едва не сносил автомобили на Керченском мосту.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"На Крымском мосту сильный ветер. Из-за мощных порывов на транспортной артерии сложные условия для движения, боковой ветер пытается снести машины. Ну и шторм хороший, само собой", - написала она, а также опубликовала фото в доказательство.

На снимке видны мощные волны в Черном море, которые накрывают даже набережную.

Как сообщал "Апостроф", украинское побережье, в том числе и популярный курорт Кирилловка, изнемогают от шторма. По словам очевидцев, ветер 22 ноября был настолько сильный, что не давал открыть двери в машине.