Угрожали силой: на Донбассе топ-чиновника выволокли из кафе из-за замечания о российских песнях

В Славянске заместитель мэра Андрей Рубан попал в конфликт с работниками местного караоке-бара "Соло".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел 23 ноября. Рубан был в заведении, где услышал песню российского исполнителя Олега Газманова. Сначала он услышал песню "Москва, звонят колокола", из-за чего сделал замечание диджею и администратору караоке-бара. По словам чиновником, они объяснили такой репертуар заказом посетителей.

"Буквально через 10 минут в эфир пошла песня: "Офицеры, россияне...". На мое повторное замечание не отреагировали, на требование на повышенных тонах не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию, меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги", - подчеркнул Рубан.

Заместитель мэра утверждает, что до приезда полиции его оскорбляли клиенты и охрана заведения, угрожая физической расправой.

Рубан отметил, что прибывшие полицейские проявили бездействие: не смогли оформить протокол о правонарушении и отпустили охранника, который "наиболее рьяно применял физическую силу и оскорбления". Он добавил, что не смог написать заявление, так как бланки выкинул в мини-бассейн один из дебоширов.

Позже чиновник написал, что встретился с руководством караоке-бара "Соло".

"Меня заверили, что два сотрудника охраны заведения, которые наиболее "отличились" в недавнем инциденте принесут мне извинения", - отметил Рубан.

В сообщении Славянского горотдела полиции подчеркивается, что при написании заявления между заявителем и другим посетителем вновь возник конфликт, и человек не написав заявление, ушел из заведения.

Также сообщается, что руководством областного главка полиции назначено проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана "объективная, принципиальная и законная" оценка действиям правоохранителей.

Напомним, что в 2015 году Минкульт Украины включил Олега Газманова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности.

Как сообщал "Апостроф", в ресторане Черновцов охранники избили посетителя из-за требования общаться с ним на украинском языке.