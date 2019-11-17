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В Черновцах жестоко избили мужчину из-за украинского языка: детали ЧП

воскресенье, 17 ноября 2019, 20:20
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В ресторане Черновцов охранники избили посетителя из-за требования общаться с ним на украинском языке.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Вголос.

Как рассказал пострадавший мужчина, в тот вечер охранники постоянно придерались к посетителям. Он, в свою очередь, начал снимать на телефон нахальное поведение секьюрити.

Увидев, что их снимают, охранники подошли к посетителю и на русском языке начали оскорблять. Мужчина попросил общаться с ним на украинском языке.

После этого замечания пострадавшего жестоко избили.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Польше устроили жестокую расправу над 19-летним украинским студентом. Один из мужчин спросил студента, откуда он приехал. Когда тот сказал, что из Украины, началось избиение.

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