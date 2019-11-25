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В Киев прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе бойцами ВСУ: фото и видео

понедельник, 25 ноября 2019, 16:29
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В столицу из зоны проведения Операции Объединенных сил доставили 26 раненых украинских военнослужащих, которые нуждаются в переливании крови.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook бизнесвумен, общественный деятель и волонтер Наталья Юсупова.

"По столичному шоссе снова неслась вереница скорых, за последние две недели на передовой было ранено 26 воинов!! Среди них есть с ампутациями ног, к сожалению есть и погибшие. К нам привезли бойцов в тяжелом и среднем состоянии, несколько сразу забрали в реанимацию", - написала она в своем посте.


Юсупова также напомнила, что сдать кровь можно на территории госпиталя (ул. Госпитальная 18) с понедельник по четверг с 9-12.

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"У нас так же есть потребности в двух обезболивающих, это дексалгин и кетанов в ампулах, нужны подкладки под раны, а так же вода в бутылках, соки, питьевые йогурты, для перекуса воинов колбаса, сыр и кофе, чай, сладкое. Можно овощи и фрукты. Из одежды спорткостюмы и футболки. Это все мы покупаем для ребят", - сообщила волонтерка.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 12 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на мине - трагедия произошла вблизи Новотроицкого.

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