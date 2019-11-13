Украинские военные подорвались на Донбассе: появились данные о страшных травмах, фото

Во вторник, 12 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных подорвались на мине - трагедия произошла вблизи Новотроицкого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

По его словам, бойцы выполняли задачу в глубине ротных и опорных пунктов и подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

"Одному (военному, - "Апостроф") оторвало стопу и перебило голень, у другого - открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги. Оба доставлены в Волновахскую районную больницу. Состояние здоровья одного раненого тяжелое, другого - средней степени тяжести. Сейчас свою работу делают врачи", - отметил Кириленко.

Он подчеркнул, что инцидент произошел не в зоне разведения сил.

Как уточнил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, в результате подрыва на мине был ранен новый командир 128-й ОГШБр ВСУ полковник Евгений Коростелев.

"Ситуация выглядит следующим образом: комбриг с подчиненными осматривал подходы к позициям, и в этот момент один из военнослужащих наткнулся случайно на неизвестное взрывное устройство. Так случилось, что основной удар пришелся на комбрига, который шел вторым… Ранения также получили другие бойцы. Все доставлены в военный госпиталь. Состояние комбрига, утверждают источники, стабильное", - рассказал он.

Цаплиенко добавил, что Коростелев - это боевой офицер, который с 2014 года воюет в Десантно-штурмовых войсках. До своего назначения в горно-штурмовую бригаду он занимал должность замкомбрига по артиллерии в десантной 25-й бригаде.

Кроме того, журналист показал фото Коростелева - на снимке он в центре.

Как сообщал "Апостроф", 7 ноября при обстреле боевиками автомобиля "Урал" погиб 23-летний боец Герман Бродников. Незадолго до смерти он планировал уйти в небольшой отпуск и жениться. Похоронили молодого бойца в Чугуеве.