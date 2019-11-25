Выходные на Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

На Новый год-2020 украинцы будут отдыхать четыре дня подряд - Кабмин рекомендовал перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря соответственно.

Таким образом, выходными будут дни с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Кроме того, в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа - Рождество.

В январе 2020 года предлагается перенести рабочий день с 6 на 11 января - выходные будут длиться с 4 по 7 января.

Стоит отметить, что Новый год-2020 будет годом Белой Крысы по китайскому календарю. Цвет праздника - белый, металлический и молочный. По словам астрологов, год будет удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучие и финансовый достаток.

Читайте также материал "Апострофа": "Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020".