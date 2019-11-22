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Праздник приближается: как в Украине готовятся к Новому году-2020

Где и как в Украине готовятся к новогодним гуляньям

Николай Еременко пятница, 22 ноября 2019, 20:21
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Где и как в Украине готовятся к новогодним гуляньям Фото: pixabay.com

До старта рождественско-новогодних праздников остается чуть больше месяца. Но по всей Украине уже кипят приготовления к народным гуляньям: устанавливают елки, заливают катки, обустраивают ярмарки. Некоторые горсоветы уже анонсировали программу мероприятий в надежде завлечь туристов.

Где и как в Украине готовятся к новогодним гуляньям, выяснял "Апостроф".

Киев обольщает масштабностью и этническим колоритом

Столица Украины предлагает киевлянам и гостям города насыщенную программу. Так, основной праздничной локацией в Киеве определена Софийская площадь. 14 декабря там откроется рождественская ярмарка, а 19 декабря торжественно зажжет огни главная елка страны. Управлять церемонией будет Щелкунчик, которому помогут украинские богатыри. Начало церемонии - 19:00.

В этом году высота зеленой красавицы составит 28 метров, ее украсят 800 игрушек и четыре километра гирлянд. Впрочем, организаторы действа ни одного дерева уничтожать не будут. Учитывая мнение киевлян, местная власть решила собрать новогоднюю елку с ветвей.

25 декабря на Софийской площади отпразднуют католическое Рождество, а 31 декабря - встретят Новый год. А вот 7 января здесь же, на площади, состоится шествие звездочетов и рождественский концерт.

Еще одной локацией рождественско-новогодних торжеств станет Контрактовая площадь, которую оформят в стиле опошнянской керамики - традиционной украинской керамики из поселка Опошня Полтавской области. Даже игрушки на елке будут "опошнянскими". На площади также разместится каток, рождественская ярмарка, домик святого Николая и арт-объекты в опошнянском стиле.

Восточная Украина - флагман новогодних приготовлений

Пока в Киеве только готовятся к установлению новогодней елки, на Левобережной Украине соответствующие работы уже начались. Праздничный символ уже стоит в Кременчуге на Полтавщине. Центральную часть города украсили разноцветной иллюминацией. Обошлось это горожанам в 500 тысяч гривен.

Кременчугkremen.gov.ua

А вот в Харькове на зеленой красавице решили не экономить. Высота главной елки города достигнет 26 метров, украшения и гирлянды обойдутся общине 3,6 миллиона гривен.

На площади Свободы, в центре города, начали монтировать каток. Харьковские супермаркеты украсили новогодним декором и уже установили мини-елки.

Монтаж главной елки Полтавы на Театральной площади начнется 6-8 декабря. Решение установить праздничную конструкцию раньше коммунальщики объяснили необходимостью вовремя восстановить благоустройство территории и возможным ухудшением погодных условий.

Полтавчане также не планируют рубить деревья и перерасходовать городской бюджет - город еще раньше купил искусственную елку, а игрушки планирует использовать прошлогодние.

Западная Украина готовится к нашествию туристов

Между тем Западная Украина готовится принять на рождественско-новогодние праздники рекордное число туристов. По сообщению Центра развития туризма, во Львове, Каменец-Подольском, Ужгороде и Мукачево уже забронированы почти все номера в отелях. Остались только самые дорогие апартаменты или те, что находятся далеко от центра.

Впрочем, на Галичине и Закарпатье не все города спешат раскошеливаться. Так, общая смета новогодних мероприятий Ивано-Франковска составит всего лишь 136 750 гривен.

История праздника

Новый год - один из самых важных календарных праздников. Он наступает в тот момент, когда последний день старого года переходит в первый день следующего года. Таким образом, этот праздник отмечают многие народы и у каждого - свои традиции.

Начало года с 1 января установил римский правитель Юлий Цезарь, еще в 46 году до н.э. В Древнем Риме этот день был посвящен Янусу - богу выбора, дверей и всех начал. Его изображали с двумя лицами: одно - было направлено взглядом вперед, а второе - назад. И поэтому первый месяц нового года - январь - был назван в честь бога Януса.

Именно в период правления Юлия Цезаря под влиянием астрологии праздник Нового года приобрел самостоятельное значение временной отметки начала года, которым является и по сей день.

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