Я просто дура: польская студентка опозорилась, записав видео с оскорблениями украинцев

Польская студентка медицинского факультета записала видео, в котором пожаловалась на украинку, якобы занявшую выкупленное ею место в поезде.

Об этом сообщает польское издание Wprost.

Девушка оскорбляла на видео украинку. Из-за такого поведения ее отстранили от учебы в Варминско-Мазурском университете в Ольштыне, а прокуратура начала расследование.

"Она купила только одно место, а я заплатила за два, чтобы было место для ног, потому что я могу себе это позволить. Если украинские женщины не могут себе такое позволить - не отпускайте их. Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добрая к животным", - сказала девушка.

Администрация университета отстранила студентку от занятий и подала в прокуратуру заявление о возможном совершении преступления на почве расизма.

"В университете нет и никогда не будет места для проявлений расистского, ксенофобского или уничижительного поведения к лицам разного пола, расы, этнической принадлежности, национальности, религии, вероисповедания, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных", - сказано в заявлении учебного заведения.

После этого студентка записала еще одно видеообращение. Она заявила, что не поддерживает национализм и дискриминацию и назвала инцидент "шуткой".

"Простите, я не подумала, я просто дура", - сказала студентка.

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