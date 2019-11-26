Авария танкера "Делфи": появилось мощное "нефтяное" фото с одесского пляжа

Испачканная нефтью модель позировала на фоне затонувшего возле Одессы молдавского танкера "Делфи".

Фото опубликовала одесская фотограф Mari Ledina в своем Instagram.

Снимок, который подчеркивает опасность утечки с затонувшего танкера значительного количества горюче-смазочных материалов, уже разошелся в соцсетях.

"По нашему глубокому убеждению, фотосессии на фоне затонувших кораблей, из которых вытекают нефтепродукты, должны выглядеть так. Не волнуйтесь, дельфина добавили в фотошопе", - сказано в подписи к фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяна Плачкова призвала власти немедленно организовать работу по предотвращению экологической катастрофы в Одессе, которая может произойти из-за кораблекрушение судна "Делфи".