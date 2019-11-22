RU  UA  EN

пятница, 22 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 ноября

10:35
Гривна подешевела: официальный курс валют перед выходными
10:26
Глава Аграрного Фонда вошел в топ-25 CEO Украины и был отстранен в этот же день - СМИ

21 ноября

18:52
Очень напоминает ситуацию с "МММ": для Украины озвучили опасный сценарий падения гривны
10:56
В Украине разгорелся скандал вокруг остановки выплат больничных и декретных: что происходит
08:14
Валюта дешевеет: НБУ изменил курс доллара 21 ноября

20 ноября

18:09
У нее есть фамилия и номер счета: Рабинович прокомментировал заявления Кабмина о "дыре" в ПФУ
12:59
Насколько вырастут тарифы на коммуналку этой зимой: названы три сценария
10:17
Доллар начинает дорожать: Нацбанк резко изменил курс валют 20 ноября
07:59
Украина может разорвать сотрудничество с МВФ: названы сроки

19 ноября

14:15
В Кабмине четко объяснили, что будет с ценами на газ в 2020 году
13:57
Россия хочет подключить к шантажу ЕС: всплыли резонансные детали переговоров по газу
09:20
НБУ резко изменил курс доллара: сколько стоит валюта 19 ноября
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ЧП с танкером у побережья Одессы: появились фото, видео и новые подробности

пятница, 22 ноября 2019, 10:55
переглянути новину українською

Терпящий бедствие танкер "Делфи" (IMO 8866266) пережил бурю в Одессе и остался на мели у берега.

Об этом сообщает издание "Думская".

Судно прибило к пляжу "Старик" в Одессе, и оно ударилось о волнорез. Положение и состояние судна контролирует один SAR. Спасательная операция так и не начиналась.

Как стало известно в итоге, на борту находятся три члена экипажа. Капитан отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.

Как сообщил на заседании при губернаторе, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). По данным издания "Думская", моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды до 1 декабря. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно "серое".

Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки - Румыния.

По словам Карпова, экипаж ранее отказался от какой-либо помощи: "Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции".

Карпов отметил, что судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.

Танкер "Делфи"
1 / 1
Танкер "Делфи"
1 / 1
Танкер "Делфи"
1 / 1
Танкер "Делфи"
1 / 1
Танкер "Делфи"
1 / 1
Танкер "Делфи"
1 / 1
Танкер "Делфи"
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в городе Находка (Россия) произошел взрыв на танкере "Залив Америка", в результате чего погибли люди.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Это не корабли, а металлические болванки: что Россия сделала с захваченными у Украины боевыми катерами

Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв

Ребенок будто растворился и летел по небу: тайны гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках

Шаг к миру: Киев готовится к разведению сил на фоне смертельного обстрела

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: