ЧП с танкером у побережья Одессы: появились фото, видео и новые подробности

Терпящий бедствие танкер "Делфи" (IMO 8866266) пережил бурю в Одессе и остался на мели у берега.

Об этом сообщает издание "Думская".

Судно прибило к пляжу "Старик" в Одессе, и оно ударилось о волнорез. Положение и состояние судна контролирует один SAR. Спасательная операция так и не начиналась.

Как стало известно в итоге, на борту находятся три члена экипажа. Капитан отказывается подать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца, связаться с которым невозможно.

Как сообщил на заседании при губернаторе, в котором участвовали пограничники, портовики, спасатели и медики оперативного штаба и.о. начальника администрации Одесского порта Денис Карпов, экипаж судна состоит из трех человек граждан Украины (капитан, старший механик и матрос). По данным издания "Думская", моряки надеялись на помощь судовладельца, но он на связь не выходит и капитан отказывается предоставлять какие-либо сведения о собственнике. Запасов топлива для поддержки работы дизеля-генератора было до 18 ноября, а воды и еды до 1 декабря. С конца 2018 года у судна отсутствуют какие-либо судовые документы – оно "серое".

Установлено, что танкер находится на якоре в этом районе с мая 2019 года. Его судовладелец из Великобритании, а порт приписки - Румыния.

По словам Карпова, экипаж ранее отказался от какой-либо помощи: "Мы по решению капитана порта "Одесса" направили буксир, предлагали им "принять конец", а они отказались, как и покинуть борт судна. Также отказались подать сигнал SOS, который дает нам возможность начать аварийно-спасательные операции".

Карпов отметил, что судовая команда в смятении, морально и физически подавлена, третьи сутки пытаются бороться без еды, воды и освещения. Вчера пропало электропитание.

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Как сообщал "Апостроф", в городе Находка (Россия) произошел взрыв на танкере "Залив Америка", в результате чего погибли люди.