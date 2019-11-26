Боец влюбился в девушку с пулеметом: фото и трогательная история молодой пары из Нацгвардии

В субботу, 23 ноября, свои судьбы соединили два бойца Национальной гвардии из воинской части 3008 - Анастасия и Михаил Пташки.

Молодожены охотно рассказали истории своего знакомства журналистам издания “20 минут”, сообщает “Апостроф”.

Воинскую службу в в/ч 3008 Настя и Михаил начали почти одновременно - в октябре 2018 года. Служили в разных батальонах и первая встреча состоялась на полигоне, куда все вместе выехали на стрельбы. Михаил обратил внимание на девушку, которая замершими руками собирала оружие. Предложил помочь и она согласилась.

“Именно в тот момент, что-то екнуло в сердце. Душой почувствовал, что хороший человек рядом. Не только красивая, но и добрая. Глаз не хотелось отводить от нее. Но надо было идти. Мне на стрельбы, ей - в часть”, - вспоминал первую встречу Михаил.

Первым испытанием для молодой пары стала поездка Михаила в зону проведения ООС на Донбас. В то время действовал приказ о запрете отправлять гвардейцев женского пола в зону боевых действий. Поэтому Настя осталась ждать.

Предложение руки и сердца Михаил сделал Насте на свадьбе у своего двоюродного брата. Для Насти это было неожиданностью. Настя и понятия не имела, что именно там, на свадьбе, ее ждет неожиданный сюрприз.

“Аж в глазах потемнело от того, как услышала, что это он говорит мне, что надо выйти на середину, что все на тебя смотрят. Это были еще те минуты”, - вспоминала потом Настя.

Сейчас супруги-гвардейцы мечтают получить звание офицеров. Особенно Настя, которая с детства видела себя в армии.

“Знакомые девушки, бывает, говорят, Настя, как ты можешь подниматься ночью, или рано утром, когда все люди спят, а тебе надо спешить в часть, там вас собирают по тревоге? - рассказывает она. - Я им отвечаю, что делаю это с удовольствием. Мне это нравится. Ежедневно на службу прихожу тоже с удовольствием. Не верят”.

Как ранее сообщал Апостроф, в сети рассказали историю о воине ВСУ, старшем сержанте роты с позывным "Каспер", который в 23 года, а он уже занимает командующую должность.