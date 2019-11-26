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Допинговые скандалы вокруг России высмеяли жесткой фотожабой

вторник, 26 ноября 2019, 09:42
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В сети обсуждают допинговый скандал вокруг России, которой грозит отстранение от международных турниров на четыре года.

В паблике "Баба та кіт" появилась фотожаба на данную тему.

Наказать Россию предлагает комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства. Это связано с тем, что чиновники в РФ стерли результаты тестов российских атлетов из базы данных, которые были предоставлены антидопинговым регуляторам.

В связи с такими событиями россияне рискуют пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов в Токио и Пекине.

Решение по этому вопросу будет принимать Исполнительный комитет WADA 9 декабря.

Напомним, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может быть исключена из Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

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