Россию ждут новые санкции в спорте: детали нового масштабного скандала

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) может быть исключена из Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

Об этом сообщает "Чемпионат".

Причиной такого решения может стать нарушение антидопинговых правил. В частности, World Athletics заподозрила ВФЛА в подделке документов в деле российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Последний пропустил три допинг-теста, после чего был отстранен от выступлений в соревнованиях. С подачи ВФЛА он предоставил документы, подтверждающие, что эти пропуски случились по уважительной причине - из-за болезни. Однако после проведенного расследования в World Athletics пришли к выводу, что предъявленные справки оказались поддельными.

Руководство ВФЛА уже подало в отставку. Однако вполне вероятно, что теперь российская легкая атлетика будет полностью исключена из мирового спорта. Процедура же допуска российских спортсменов к участию в стартах в нейтральном статусе будет серьезно ужесточена.

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