Морозы отступают: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом

Со среды, 27 ноября, в Украине ожидается потепление, температура поднимется в среднем на 5-10 градусов.

Об этом у себя на странице Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"27 ноября, зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока. Дневная температура среды составит +2+6 градусов, на Западе и Юге +5+11 градусов", - отметила синоптик.

По ее словам, циклон принесет в южные районы страны дожди и порывы ветра. Также осадки ожидаются в Днепропетровской, Полтавской области и в Кропивницкому.

Синоптик отметила, что иногда дожди будут сменяться мокрым снегом, а на дорогах ожидается гололедица.

Также Наталья Диденко рассказала о погоде в Киеве.

"В Киеве 27-го ноября осадки маловероятны, ночью еще побудет с минусом, 0-3 градуса мороза, а днем ожидается +1+3 градуса. К концу недели потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди", - добавила она.

Синоптик отметила, что потепление будет кратковременным, 1-2 декабря в Украине снова придет похолодание.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили, что к концу ноября в Украине температура поднимется на уровень +5+10 градусов тепла.