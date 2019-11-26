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В Украину пришло потепление: свежий прогноз на 26 ноября

вторник, 26 ноября 2019, 06:20
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Фото: Facebook

26 ноября, во вторник, на большей части территории Украины установится сухая и теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего будет юге и западе. Днем столбики термометров в этих регионах покажут от 3 до 10 градусов с отметкой "плюс" (в Крыму - от +8 до +10, возможен небольшой дождь), а ночью температура воздуха будет колебаться в интервале от -1 градуса мороза до +4 градусов тепла.

На севере и в центре днем будет от +1 до +5 градусов тепла, а в ночное время суток: от -3 градусов с отметкой "минус" до 0.

Теплая погода также установится на востоке страны. Днем столбики термометров там поднимутся до отметки +2 до +4 градусов тепла. Ночью температура будет колебаться в пределах от -4 до -2 градусов мороза.

Как сообщал "Апостроф", антициклон Quincу принесет в Украину сухую и морозную погоду.

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