НАБУ задержало топ-чиновника Киевской таможни: первые подробности

Детективы НАБУ задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Facebook Тупальского.

"В эту минуту у меня дома происходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в пределах какого дела это происходит. Но в любом случае я уверен, что через короткое время беспочвенность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката ", - написал он.

Источник "Экономической правды" сообщил, что дело, в рамках которого задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины - одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тыс. долларов.

Отметим, что в конце 2018 в начале 2019 Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Как ранее сообщал "Апостроф", следователи центрального аппарата ГБР передали в генпрокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко.