Принесли с собой сотни презервативов: под Черкассами зверски изнасиловали студентку

Двое парней в Уманском районе (Черкасская область) изнасиловали 16-летнюю девушку, пригласив ее в арендованную квартиру. На место преступление они прихватили почти 200 презервативов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сюжет "Надзвичайних новин".

Как сказано в сюжете, со своей жертвой насильник познакомился в интернете. Взяв ссуду в банке, он вместе с товарищем арендовал в Уманском районе квартиру, куда и пригласили девушку - студентку-первокурсницу. Кроме алкоголя, молодые люди прихватили с собой около 200 презервативов. Для девушки ночь с двумя незнакомцами, один из которых превратился в жестокого маньяка, стала кошмаром. На следующее утро она рассказала о происшедшем матери.





Полиция установила личность насильника - 18-летнего жителя Уманского района, который сознался в совершенном преступлении. В случае, если его вина будет доказана, парень может провести за решеткой около пяти лет. Его 24-летний сообщник не привлекается к уголовной ответственности и только погашает кредит, который они взяли на гулянку.

Как сообщал "Апостроф", в селе Ветли Любешивского района Волынской области пьяная компания изнасиловала и жестоко избила 22-летнюю девушку.