Изнасиловали и избили: на Волыни пьяная компания жестоко поиздевалась над девушкой

В селе Ветли Любешивского района Волынской области изнасиловали и избили 22-летнюю девушку.

В полицию сообщила мать девушки, которая ранним утром 20 ноября пришла домой с телесными повреждениями.

По словам матери, у дочери было разбито лицо, а на шее были видны следы от удушения. Также на пострадавшей была разорванная одежда.

"У нее очень болит голова. Лицо сильно избито, один глаз совсем опух. Сегодня ее в больнице "понакалывали" уколами, понавыписывали всего. Мы сейчас ждем в отделении полиции, нас должны позвать к следователю. Дочка сидит и у нее очень трясутся руки", - сказала мать.

Сама девушка объяснила, что ее изнасиловали и даже назвала имя обидчика. Выяснилось, что обидчиком оказался 23-летний житель села Невер Любешовского района.

По уточненным данным, 19 ноября обидчик со своим другом приехал в Ветлы и пригласил девушку на дачу, где и изнасиловали пострадавшую. В доме также была компания ребят, некоторые из которых также приставали к девушке.

При этом жертва рассказала, что знакомый, который пригласил ее на празднование пытался защищать ее, но молодые люди избили его.

Напомним, что во вторник, 12 ноября, в Черниговской области полиция задержала мужчину за попытку изнасилования женщины на кладбище.