СБУ раскрыла на таможнях масштабную схему с нелегальными авто: опубликованы фото

Около тысячи авто незаконно растаможили чиновники Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской таможни.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

Таможенники в интересах коммерческих структур сознательно занижали стоимость импортируемых из США машин. Нанесли государству ущерб на несколько миллионов гривен.

Правоохранители изъяли документацию и электронные носители информации, которые могут подтверждать незаконном растаможивании авто. Арест могут наложить на 48 элитных автомобилей.

Также осуществляется документирование, что в нарушение требований Налогового кодекса Украины частное предприятие, разоблачено СБУ, не зарегистрировало налоговые накладные на сумму почти 44 миллиона гривен по реализации транспортных средств.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владельцы авто с европейской регистрацией пытаются узаконить новую схему ввоза "евроблях" в Украине.