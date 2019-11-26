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Сенцову вручили престижную премию в Европарламенте: видео мощного выступления

вторник, 26 ноября 2019, 15:15
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Бывшему политзаключенному, украинскому режиссеру Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию имени Сахарова, которую ему присудили в 2018 году.

Об этом сообщает "Hromadske".

В том году Сенцову не смогли вручить премию, поскольку он находился в незаконном заключении в России, поэтому церемонию провели сейчас.

Перед вручением европарламентарии объяснили, что считают Сенцова символом всех украинцев, которые оказались заложниками Кремля. Режиссер, в свою очередь, отметил, что воспринимает эту премию как награду всех украинских политзаключенных, которые были или остаются незаконно заключенными в России и на оккупированных территориях, а не как свой личный приз.

Также Сенцов в своей речи высказался насчет России и политики Кремля в Украине

"Я не верю Путину и призываю вас не верить ему. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира Украине. Они хотят видеть Украину на коленях", – заявил Сенцов.

Напомним, 7 сентября Олег Сенцов вернулся в Украину в рамках большого обмена пленными. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Обмен завершен! Украинцы вернулись из российского плена: онлайн трансляция из "Борисполя".

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