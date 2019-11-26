В Крыму уже почти зима: в сети показали сказочные фото заснеженной горы Ай-Петри

В социальных сетях опубликовали атмосферные фотографии зимней погоды в оккупированном Россией Крыму.

Снимками с горы Ай-Петри поделилась блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

На фото видны укрытые изморозью деревья и растения на склоне горы, которые создают впечатление сказочного пейзажа. Укутанная туманом вершина выглядит таинственно.

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Как ранее сообщал "Апостроф", 31 октября на плато Ай-Петри в аннексированном Россией Крыму выпал первый снег.

Видео из заснеженной вершины было опубликовано на странице предприятия, оказывающего услуги любителям зимнего туризма "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в соцсети Facebook.