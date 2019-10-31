Оккупированный Крым начало засыпать снегом: яркое видео

На плато Ай-Петри в аннексированном Россией Крыму выпал первый снег.

Видео из заснеженной вершины в четверг, 31 октября, было опубликовано на странице "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" в соцсети Facebook.

"Поздравляем с первым снегом! На плато Ай-Петри открыт снежный сезон 2019-2020 годов! Температура воздуха в районе верхней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" +1°. Снег!" – сказано в сообщении предприятия, оказывающего услуги любителям зимнего туризма.





По данным Укргидрометцентра, 31 октября на полуострове ожидается похолодание - ночью до 0 градусов, днем до +3 градусов.

Как сообщал "Апостроф", утром в четверг, 31 октября, в Киеве продолжил падать снег, который внезапно начался накануне вечером.