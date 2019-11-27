Apple неожиданно "признала" Крым российским: в сети волна гнева

В России появилась информация о том, что американская корпорация Apple - производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов - якобы признала аннексированный полуостров Крым российским.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, представители компании 27 ноября на встрече с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискаревым внесли правки в географическое название Крыма, признав его субъектом РФ.

"Сегодня у нас с Apple ситуация закрыта. Мы видим, что, все как хотели, так и получилось, ни больше, ни меньше. Мы будем и дальше контролировать, чтобы не было возврата назад", - сказал Пискарев.

После такого заявления сетью прокатилась волна гнева. Пользователи обвиняют корпорацию в том, что она пожертвовала справедливостью ради материальной выгоды и предлагают запретить продавать продукцию Apple на территории Украины.





Между тем блогер с ником КРЫМский бандеровец в Twitter сообщил о том, что на картах Apple полуостров изображается как часть России только на географической территории РФ. В Украине пользователи видят, что Крым "ничейный" - полуостров не принадлежит ни Украине, ни России.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российская журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила с предложением о возвращении оккупированного Россией Крыма, что вызвало негатив среди россиян.