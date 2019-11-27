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Это не шутки: в сети ажиотаж из-за нового заявления Сивохо о пенсиях для оккупированного Донбасса

среда, 27 ноября 2019, 15:46
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Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо взбудоражил социальные сети еще одним заявлением о пенсионерах на оккупированном Донбассе, прокомментировав внесенный в Верховную Раду законопроект.

Свое мнение по поводу отмены обязательной регистрации как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) пенсионеров, которые проживают на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, советник секретаря СНБО высказал на своей странице в Facebook.

"60% людей пересекающих линию разграничения – это пенсионеры. Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!" - написал Сивохо.


Такие высказывания вызвали резкую критику в соцсетях.

"Пусть Сивохо сначала поедет туда и соберет налоги за последние пять лет, тогда будет и пенсия", "Сперва пусть вернут погибших, тогда и поговорим", - комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", раньше Сергей Сивохо уже делал громкие заявления о пенсиях для оккупированного Донбасса, комментируя итоги выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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