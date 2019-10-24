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Комик из СНБО взбудоражил сети заявлением про пенсии для оккупированного Донбасса

четверг, 24 октября 2019, 09:25
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Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, взбудоражил социальные сети своим заявлением о пенсиях для оккупированного Донбасса.

На своей странице в Facebook он написал об итогах выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Сегодня хорошенько досталось МинТОТу и Минсоцполитики. Было много вопросов. Прежде всего - это выплата пенсий. Хватит издевательств! Пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги. Вторая проблема - дискриминация и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. Нужно упростить систему, продлить с 60 дней до 1 года. И последнее, очень сложно пройти контроль. Особенно детям, которые пересекают границу с одним родителем", - написал он.

Сивохо считает, что Украина должна создать все условия для украинцев, которые проживают по обе стороны линии соприкосновения.

В сети активно комментируют сообщение представителя СНБО.

Напомним, что недавно Сивохо сделал еще одно важное заявление, вызвавшее бурную реакцию у украинцев.

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