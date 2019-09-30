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Не можем игнорировать: глава украинской делегации в ПАСЕ сделала интересное заявление о России

понедельник, 30 сентября 2019, 10:43
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Елизавета Ясько Фото:

Украинская делегацияв Парламентской ассамблее Совета Европы отныне будет готова к конструктивной дискуссии с российскими коллегами, а также будет ожидать от дипломатов ассамблеи новых резолюций в поддержку Украины.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявила глава делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат ВРУ Елизавета Ясько.

Так, она отметила, что во время учебы за границей слушала лекции российских политиков и считает неконструктивным отказ от обмена с ними информацией.

"Когда училась в Оксфорде, в Англии, посещала разные лекции, например, Ксении Собчак. Я училась в школе государственного управления, я – политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами – это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - заметила Ясько.

Также она назвала конкретные условия, которые позволят ей понять, что ПАСЕ восстановила свою репутацию и начала полноценно выполнять свои непосредственные функции.

"Когда будет выпущена резолюция, в которой конкретно будет сказано: Россия должна выполнить все условия по достижению мира. Когда все требования без исключения будут выдвинуты. Когда РФ всё выполнит. Вот тогда и можно говорить, что организация вернула свою репутацию, что она эффективна. Если будет выполнена часть, это тоже прогресс", - заметила она.

По ее словам, украинские делегаты в ассамблее не будут поддаваться на провокации пропагандистов и российских коллег.

"Я верю, что использовать их методы против них самих – это неправильно. Если нас троллят, я считаю, мы не должны троллить в ответ. Нужно быть сильными. Не нужно поддаваться на провокации… Буду чётко стоять на своем, на украинской позиции…. Скабееву я не боюсь. Веселить кого-то не собираюсь. Троллинг мне не интересен", - заявила дипломат.

Как сообщал "Апостроф", 23 сентября стало известно, что украинская делегация не будет принимать участие в осенней сессии ПАСЕ из-за возвращения туда делегации России.

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