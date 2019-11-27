Названа фамилия молодого депутата, создавшего в Украине крупную наркосеть: фото

Депутатом, задержанным полицией Львовской области по подозрению в наркоторговле, оказался 24-летний председатель комиссии Лопатинского сельского совета по вопросам образования, культуры и спорта Сергей Феденишин.

Данная информация была подтверждена в заявлении Львовской областной организации партии "УКРОП", членом которой до недавнего времени был подозреваемый.

Полиция сообщила о задержании еще 18 человек, но предполагает значительно большее количество участников наркокартеля. Им инкриминируют распространение тяжелых синтетических наркотиков в шести областях Украины и за рубежом.

Согласно сообщению Нацполиции, подозреваемые организовали две нарколаборатории в Львовской области и одну - в Черкасской. Наркотики продавали через интернет, применяли закладки и пересылали почтовыми службами.

Стало известно, что к наркокартелю причастны двое экс-полицейских.

Двум организаторам схемы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения по 20,7 млн гривен залога каждому, еще пяти фигурантам - по 15 млн гривен. Другим задержанным суд еще выбирает меры пресечения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.