В "бизнесе" замешан депутат: в Украине обнаружили сеть мощных нарколабораторий, фото и видео

В результате масштабной спецоперации Нацполиция разоблачила синдикат наркоторговцев: стоимость изъятых наркотиков составляет 25 млн. гривен.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований.

Правоохранители проводят спецоперацию, в которой задействованы почти пол тысячи сотрудников полиции и прокуратуры.

Фото: Департамент стратегических расследований

Уже задержаны двое организаторов, один из них - действующий депутат объединенной территориальной общины, и 17 участников преступной группы.

Фото: Департамент стратегических расследований

Также изъято более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ. Ранее по этому делу правоохранители из Белоруссии задержали еще двух участников преступной организации.

Фото: Департамент стратегических расследований

Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты", обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, "курьеры", "закладчики" и другие.

Фото: Департамент стратегических расследований

В общем функционирования наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет.

Фото: Департамент стратегических расследований

По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотических средств и психотропных веществ почти на 21 млн. гривен.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СБУ задержала военнослужащего 101-й бригады охраны ГШ ВСУ, который занимался сбытом наркотиков среди личного состава бригады.