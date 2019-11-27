Подарка не будет: у "крестного отца контрабанды" дерзко ответили на заявление Зеленского

Адвокат бизнесмена Вадима Альперина, о побеге которого от правоохранителей ранее заявил президент Владимир Зеленский, Андрей Федур сообщил о том, что они с клиентом сами прибудут в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Об этом он написал на своей странице в Facebook..

По его словам, сам Альперин ничего не знает о том, что его разыскивает НАБУ и САП, о чем заявлял Зеленский.

"Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП по улице Исаакяна, 17. Разыскивать Альперина нет никакой необходимости. Мы сами придем к прокурору. И ценного подарка от президента никому не достанется", – написал Федур, вспомнив слова Зеленского о том, что за помощь в поимке Альперина президент вручит подарок от себя.

Зеленский при этом назвал Альперина "одним из крестных отцов контрабанды в Украину".

Как ранее сообщал "Апостроф", в 2017 году известный одесский бизнесмен Вадим Альперин якобы предлагал рекордную взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ.