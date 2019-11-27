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В ГПУ приняли громкое решение по судьбе прокурора Кулика: подробности

среда, 27 ноября 2019, 10:36
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Прокурор Константин Кулик, который является фигурантом сразу целого ряда скандалов, был уволен из органов прокуратуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

По его словам, генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Кулика 22 ноября.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка уволил прокурора Константина Кулика из органов прокуратуры. Приказ об увольнении Кулика подписан 22 ноября. Как известно, Кулик не явился на переаттестацию прокуроров", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Кулик заявлял, что переаттестация прокуроров – неконституционное решение. Подробнее об этом, а также о многом другом читайте в эксклюзивном интервью "Апострофа" с Константином Куликом: Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича".

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