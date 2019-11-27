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В популярном интернет-магазине в продаже заметили символику боевиков ДНР: фото

среда, 27 ноября 2019, 20:00
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В популярном интернет-магазине AliExpress заметили символику боевиков ДНР-ЛНР.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в Twitter.

"Интересно а руководство АлиЕкспресс в курсе что это знаки террористической организации? Видимо не слышали", - пишет он.

Там продают баннеры и значки с символикой боевиков ДНР.

"А даже Украина официально не признала их террористическими группировками. Чего китайцам париться", - написал один из пользователей сети.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что Станице Луганской в оскверняли украинский флаг

Также активисты и волонтеры уже возмущались тем, что в Станице Луганской на линии разграничения сняли украинские флаги со столбов . В сети показали видео , как люди в форме коммунальщиков снимали украинские флаги.

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