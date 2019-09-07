Скандал в Станице Луганской: появилось видео снятия украинских флагов

В сети показали видео, на котором видно, как люди снимают украинские флаги на линии разграничения в Станице Луганской.

В эфире оккупационных телеканалов заявили, что флаги якобы сняли сами украинцы.

На опубликованных кадрах видно, что флаги снимают люди в форме коммунальщиков.

Смотреть с 6:35.

Ранее активисты и волонтеры возмутились тому, что в Станице Луганской были сняты флаги со столбов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина готова пересмотреть решение о торговой блокадена Донбассе в случае, если промышленные активы будут возвращены в украинское правовое поле.

Также стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе.