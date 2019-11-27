В Украине могут взлететь цены на газ: озвучены причины и возможный тариф

Стоимость газа в Украине в следующем году может взлететь до 12 гривен за кубометр.

Об этом говорится в анализе регуляторного влияния от Министерства энергетики и окружающей среды.

Так, в правительственном документе указано, что рыночная стоимость газа в Украине вырастет если НАК "Нафтогаз Украины" не заключит новый транзитный договор с "Газпромом". Без транзита с 1 января 2020 года цены на природный газ могут подскочить до 10 751 грн за тысячу кубометров без НДС и тарифов на транспортировку и распределение, если же прибавить сопутствующие траты, то газовый тариф составит около 12 гривен за кубометр.

"При существующих обстоятельствах, в период отопительного сезона 2019/2020 некоторые производители тепловой энергии могут быть лишены необходимого ресурса природного газа. Это может создать угрозы для стабильного прохождения отопительного сезона и возникновения социальной напряженности в обществе", – говорится в документе.

Также в Минэнерго считают, что срыв транзита приведет к следующим негативным последствиям: резкий рост долгов за коммуналку и увеличение расходов бюджета на субсидии.

Пока в правительстве приняли временное решение обязать "Нафтогаз" продавать газ по одной цене с января по март 2020 года, тариф должен составить около 8 гривен за кубометр.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты спрогнозировали, что в отопительный сезон 2019/2020 тарифы на отопление и горячую воду могут взлететь в отдельных регионах из-за того, что Кабмин отменил постановление об ограничении стоимости тепла и воды №560.