Военные Путина довели до смерти боевиков на Донбассе: в сети раскрыли детали

В сети появилась информация о странной гибели двух боевиков в одном из подразделений оккупационной 4 отдельной мотострелковой бригады, которых нашли с перерезанными венами.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В расположении были выявлены тела двух представителей ОМСБр без признаков жизни. В ходе предварительного осмотра места происшествия установлено, что они вероятно совершили суицид путем вскрытия вен", - сказано в сообщении.

Версия самоубийства, по словам блогера и украинского офицера, была озвучена для родственников погибших. Причиной добровольного ухода из жизни было указано то, что молодые люди якобы увлеклись компьютерными играми и имели большие денежные долги среди товарищей.

"Но в кулуарах и курилках 4 ОМСБр ходят слухи, что реальной причиной смерти указанных лиц являются издевательства над так называемым молодым пополнением (из местных достигших 18 летнего возраста) кадровыми (кураторами) российскими военными. Поэтому родные погибших всеми силами пытаются узнать правду, реальные причины и наказать виновных лиц", - заметил Анатолий Штефан "Штирлиц".

По данным блогера, командованием 4 ОМСБр принято решение об отстранении от обязанностей одного из командиров батальонов и его заместителя. После ротации они, вероятно, вернутся в Россию.

Как сообщал Апостроф, в сети появилась подробная информация о гибели одного из главарей боевиков ЛНР Артема Рудковского, которого избили свои, чтобы скрыть хищения в так называемой "народной милиции".