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Вышла из дома и не вернулась: во Львове загадочно пропала студентка, фото

среда, 27 ноября 2019, 09:28
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Во вторник, 26 ноября, не вернулась домой после занятий в училище 16-летняя жительница города Львова.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Последний раз девушку видели в государственном учебном заведении информационно-компьютерных технологий, расположенному на улице Широкая, 77а, где студентка учится.

"Была одета в коричневый спортивный костюм с белой полоской сбоку, куртка серо-зеленого цвета с капюшоном и мехом, черная шапка, сумка черного цвета, обута в кроссовках черного цвета. Приметы: рост 162 см, худого телосложения, серые глаза, волосы светлого цвета длинные, телефон оставила дома", - описывают пропавшую в сообщении.

Студентку разыскивают в микрорайоне Сыхов, где она, по словам ее друзей, может находиться. Тех, кому известно о месте пребывания несовершеннолетней, просят сообщить в полицию по номеру 102.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители установили родителей трехлетнего мальчика, которого недавно нашли покинутым в Подольском районе столицы.

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